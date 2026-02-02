Κουκουλοφόροι έσπασαν κατάστημα και ΑΤΜ τραπεζών στην Πατησίων – Τέσσερις προσαγωγές

Επιδρομή έκαναν 15 κουκουλοφόροι τη νύχτα στην Πατησίων, προκαλώντας ζημιές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε ένα κατάστημα τηλεπικοινωνιών.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα. Τα 15 άτομα βγαίνοντας από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κατευθυνόμενοι προς τη λεωφόρο Πατησίων προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα σπάζοντας βιτρίνες.

Διαβάστε επίσης

Η δράση τους συνεχίστηκε για 60 περίπου μέτρα προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ασφάλεια προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

ertnews.gr