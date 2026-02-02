Η... λάθος παρέμβαση του Ρουβίκωνα - Μπήκαν σε λάθος εταιρία

Επίθεση στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα» πραγματοποίησε, σύμφωνα με ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Ρουβίκωνας, στο Μενίδι.

Ωστόσο, από ότι φαίνεται, «χτύπησε» λάθος σημείο, αφού τα μέλη της συλλογικότητας επιτέθηκαν τελικά στην εταιρία τα γραφεία της οποίας βρίσκονται μπροστά από αυτά της μπισκοτοβιομηχανίας.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο. Τα μέλη του Ρουβίκωνα λοιπόν, χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης, πήδηξαν στο προαύλιο και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρίας που βρίσκονται μπροστά από αυτά της Βιολάντα.

