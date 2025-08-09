Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν προχθες (7 Αυγούστου 2025) σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες και μία ημεδαπή γυναίκα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του πρώτου ημεδαπού άνδρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 6,65 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16,6 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ.

Από την κατοχή της ημεδαπής γυναίκας κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ, ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, καθώς όπως προέκυψε από τη έρευνα, το προηγούμενο βράδυ είχε πουλήσει στον δεύτερο ημεδαπό άνδρα, 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1,4 γραμμαρίων, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς διαπιστώθηκε να έχει εγκαταστήσει, έξω από το διαμέρισμα του στην ίδια πολυκατοικία, μία κάμερα καταγραφής, η οποία κατασχέθηκε μαζί με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.