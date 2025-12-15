‘’Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής Παιδιών της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των μελών (ΕΠΛΣΚΙ), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χαρίζοντας χαμόγελα, χαρά και όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων όσων παρευρέθηκαν συνέβαλε ώστε η εκδήλωση να εξελιχθεί σε μια πραγματικά ζεστή και γιορτινή εμπειρία.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η εμφάνιση του Αγίου Βασίλη και της Αγιοβασιλίτσας του, οι οποίοι μοίρασαν δώρα στα παιδιά, γεμίζοντας τον χώρο με ενθουσιασμό και γιορτινή διάθεση.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται:

Στον κ. Βίκτωρ Ρουχωτά, Σύμβουλο Πολιτισμού του Δήμου Αργοστολίου για την ευγενική παραχώρηση του χώρου,

στην ηθοποιό Τζένη Παπαδημάτου και τον σύζυγό της κ.Νίκο Νικολούλη για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που πρόσφεραν χαρά και χρώμα στα παιδιά,

στον φούρνο «Τρίτη Γενιά» και στον κ.Χαραλαμπέλη Αντώνη για τις νόστιμες γιορτινές λιχουδιές,

στην καφετέρια Coffee Break και στον κ.Δούλο Αναστάσιο στο Αργοστόλι για την παροχή καφέδων στα μέλη μας,

στην εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων "Παπαντωνάτος Γεράσιμος" και στο μίνι μάρκετ Αλέξανδρος Παπαντωνάτος από τα Φραγκάτα Κεφαλονιάς για την πολύτιμη συμβολή τους στη διοργάνωση.

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη και δύναμη για το Nέο Έτος.