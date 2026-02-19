Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν την 16-02-2026 στην Καστοριά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, -3- ημεδαποί, (δύο 22χρονοι και ένας 23χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, προαναφερόμενοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στους προαναφερόμενους ημεδαπούς, όπου βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -2,3- γραμμαρίων και τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.