Συνελήφθη 36χρονος έπειτα από τον εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 36χρονος αλλοδαπός, έπειτα από τον εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες προχθες (17-02-2026) πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, σε οικία του συλληφθέντα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έπειτα από έρευνα:

(181,6) γραμμάρια κοκαΐνης,

(294,4) γραμμάρια κάνναβης,

(2) ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) ετών, (32) μηνών και χρηματική ποινή 11.000 ευρώ, για παραβάσεις περί ναρκωτικών και παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, ενώ δεν κατείχε νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.