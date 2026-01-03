PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου και του Τ.Α.Ε. Λασιθίου

οπκε
19:14 | 03/01/2026

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 31.12.2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου  τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκτονία στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 29.12.2025  έως το πρωί της 30.12.2025, άγνωστοι αφού παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου,   εισήλθαν εντός αυτού και θανάτωσαν -40- αρνιά.

Διαβάστε επίσης

Από την  έρευνα και  αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ,ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 25,36 και 62 ετών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο.Π.Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis