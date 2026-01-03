Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου και του Τ.Α.Ε. Λασιθίου

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 31.12.2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκτονία στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, άγνωστοι αφού παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν εντός αυτού και θανάτωσαν -40- αρνιά.

Διαβάστε επίσης

Από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ,ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 25,36 και 62 ετών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου