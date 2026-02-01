Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Λόρας: Το κρυπτογραφημένο e-mail, ο καθοδηγητής και η έρευνα στο Αμβούργο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Έγγραφο προς τις γερμανικές Αρχές που αναγράφει τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης Λόρας απέστειλε η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου εάν κάποια στιγμή η ανήλικη ενεργοποιήσει κάποιο εξ αυτών να σημάνει συναγερμός.

Από την έρευνα των ελληνικών Αρχών προέκυψε ότι μετά την εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου δεν είχε ενεργοποιήσει κανένα από τα τηλέφωνα αυτά, ενώ από τις κάμερες που την κατέγραψαν στου Ζωγράφου και στην Ομόνοια φαίνεται ότι είχε πάνω της τρίτο κινητό τηλέφωνο -άγνωστο για τις Αρχές- το οποίο και χρησιμοποιούσε.

Ένα από τα βασικά σενάρια

Ένα από τα βασικά σενάρια πλέον είναι να έχει ταξιδέψει στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Αμβούργο. Στην πόλη αυτή το κορίτσι έχει επαφές και φίλους, ενώ από τις περιγραφές που έχουν οι αστυνομικοί αγαπούσε το συγκεκριμένο τόπο και δεν ήθελε να φύγει από εκεί για την Ελλάδα.

Στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών μπαίνει το e-mail που έδωσε η Λόρα στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας από όπου αγόρασε το εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη. Ο υπάλληλος του γραφείου είπε στους αστυνομικούς ότι το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου ζήτησε από τη Λόρα ένα e-mail ή ένα κινητό τηλέφωνο για να της στείλει το boarding pass. Εκείνη απάντησε ότι δεν έχει τηλέφωνο και έτσι έδωσε ένα e-mail. Κατά πληροφορίες έδωσε ένα κρυπτογραφημένο e-mail μίας χρήσης. Το στοιχείο αυτό δείχνει στις Αρχές ότι μπορεί να είχε καθοδήγηση για τις κινήσεις της, καθώς είναι ασυνήθιστο ένα κορίτσι της ηλικίας της να γνωρίζει τόσες λεπτομέρειες για την απόκρυψη των ιχνών της.

Η Λόρα με κάποιον συνομιλεί

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό ταξί που μετέφερε τη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο, ενώ δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό ταξί που λίγες ώρες νωρίτερα είχε μεταφέρει την 16χρονη από του Ζωγράφου στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Από το σύνολο της εξέτασης του υλικού από τις κάμερες και τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η Λόρα με κάποιον συνομιλεί, πιθανότατα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Έτσι, εκτιμάται ότι μετά την άφιξή της στη Γερμανία κάποιος την περίμενε. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η 16χρονη δεν περιφέρεται στη Γερμανία αλλά βρίσκεται σε κάποιο σπίτι και συγκεκριμένα σε χώρο που ίσως ανήκει στον άνθρωπο που πήγε να συναντήσει.

