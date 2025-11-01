Τρεις προτάσεις της Ιωάννας Γκελεστάθη για την Ελληνική Αστυνομία

#1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Προτείνεται η διενέργεια εποχούμενων περιπολιών μετά λήψης σημάτων να αφαιρεθεί ως αρμοδιότητα από τα Αστυνομικά Τμήματα και να αναληφθεί ως αρμοδιότητα εξολοκλήρου και αποκλειστικά από την Α’ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και από το Α’ Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης όσον αφορά στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Η απορρόφηση της όλης αρμοδιότητας από την Α’ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και από το Α’ Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης θα παράσχει την δυνατότητα κεντρικού σχεδιασμού ο οποίος με την σειρά του θα παράσχει την δυνατότητα βέλτιστης διάταξης των δυνάμεων προ της ανάληψης υπηρεσίας αλλά και βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των δυνάμεων μετά την ανάληψη υπηρεσίας. Επιπλέον το καλούμενο να διενεργήσει περιπολίες άμεσης ανταπόκρισης προσωπικό υπαγόμενο στο σύνολό του σε μια υπηρεσία θα λαμβάνει ομοιογενή εκπαίδευση, θα επιτελεί τα καθήκοντά του με κοινό modus operandi συνθήκη σημαντική η οποία καθίσταται σημαντικότερη σε περίπτωση χρείας συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων επί του πεδίου και θα ενημερώνεται με συντεταγμένο τρόπο για την επικαιροποίηση διαταγών και εντολών αφορουσών το έργο του. Άλλωστε η γνώση της γεωγραφίας και της ανθρωπογεωγραφίας μιας περιοχής από το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος δεν υπερτερεί αυτής του προσωπικού της Α’ Υποδιεύθυνσης Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και του Α’ Τμήματος Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης καθώς αυτό κατανέμεται παγίως σε ορισμένο τομέα. Όσον αφορά στην Αττική τα Αστυνομικά Τμήματα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την έλλειψη προσωπικού απαλλαγμένα από την διενέργεια περιπολιών άμεσης ανταπόκρισης θα διεκπεραιώνουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα ενώ θα διαχειρίζονται ευέλικτα και αποδοτικά τα περιπολικά τους για επιδόσεις, για εγκλεισμούς και κυρίως για αστυνόμευση είτε μέσω στοχευμένων συνεργείων επί παραδείγματι για ηχορύπανση, για λαϊκές αγορές, για οικοδομικές άδειες, για παράνομη στάθμευση είτε μέσω διερεύνησης μεμονωμένων πληροφοριών ή καταγγελιών. Εξάλλου εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού η συνδρομή των Αστυνομικών Τμημάτων στην διενέργεια περιπολιών άμεσης ανταπόκρισης είναι αφενός περιορισμένη μη καλύπτουσα καθημερινώς το εικοσιτετράωρο και αφετέρου επισφαλής καθώς οιαδήποτε έκτακτη ανάγκη δύναται να ανατρέψει τον προγραμματισμό. Ελλείψει δυνατότητας μεταφοράς και προσωπικού πέραν της αρμοδιότητας διενέργειας περιπολιών άμεσης ανταπόκρισης από τα Αστυνομικά Τμήματα στην Α’ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής η ενίσχυση αυτής προκειμένου να φέρνει σε πέρας τον αυξημένο όγκο εργασίας δέον να προέλθει είτε από υπερτροφικές υπηρεσίες είτε από εσωτερικές ανακατατάξεις εντός της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Όσον αφορά στην Θεσσαλονίκη τα Αστυνομικά Τμήματα τα οποία δεν βρίσκονται αντιμέτωπα με την έλλειψη προσωπικού και διενεργούν περιπολίες άμεσης ανταπόκρισης δυνάμενα να καλύψουν καθημερινώς το εικοσιτετράωρο διοχετεύοντας το τμήμα του προσωπικού τους το οποίο διενεργεί περιπολίες άμεσης ανταπόκρισης στο Α’ Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης θα διευκολύνουν το Α’ Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης έχοντας συγκεντρωτική εποπτεία των σημάτων να τα διαχειρίζεται ορθολογικότερα και το μετακινηθέν προσωπικό αφοσιούμενο στην διενέργεια περιπολιών άμεσης ανταπόκρισης να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά του. Αντιστρόφως προτείνεται η διενέργεια εποχούμενων περιπολιών μετά λήψης σημάτων να αφαιρεθεί ως αρμοδιότητα από οιωνεί περιπολικά Άμεσης Δράσης και οιωνεί ομάδες ΔΙΑΣ και να αναληφθεί ως αρμοδιότητα εξολοκλήρου και αποκλειστικά από τα Αστυνομικά Τμήματα όσον αφορά στην υπόλοιπη επικράτεια. Οι Νομοί της περιφέρειας μη έχοντες μητροπολιτικά χαρακτηριστικά δεν χρειάζονται κεντρικές υπηρεσίες και μη λαμβάνοντας ικανό αριθμό επειγουσών κλήσεων δεν χρειάζονται υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης. Οι Νομοί της περιφέρειας χρειάζονται ισχυρά Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούντα με ενιαίο τρόπο και άνευ πολυδιάσπασης του προσωπικού τους.

Διαβάστε επίσης

#2 ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προτείνεται η σύμπτυξη υπηρεσιών της περιφέρειας τουτέστιν η σύμπτυξη υπηρεσιών εκτός εμβέλειας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και για λόγους μέγιστης εξοικονόμησης των υλικών πόρων. Όσον αφορά στα Αστυνομικά Τμήματα προκρίνεται η αποκλειστική λειτουργία ενός Αστυνομικού Τμήματος ανά Δήμο. Η συγχώνευση σε ένα των πλειόνων Αστυνομικών Τμημάτων σε Δήμους της περιφέρειας με χαρακτηριστικά αστικά θα αποδεσμεύσει πλεονάζοντες επί παραδείγματι διοικητές ή υποδιοικητές, αξιωματικούς υπηρεσίας, γραμματείς ή αρχειοθέτες και σκοπούς καταστήματος επιτρέποντας την τοποθέτησή τους επί παραδείγματι ως βοηθών αξιωματικών υπηρεσίας ή ως αξιωματικών προανακρίσεων, ως επιπρόσθετο προσωπικό περιπολίας, ως επιπρόσθετο προσωπικό γραφείου αστυνόμευσης και ως επιπρόσθετους σκοπούς κρατητηρίων ώστε ο αυτός όγκος εργασίας να διεκπεραιώνεται πιο ποιοτικά για τον πολίτη και πιο βιώσιμα για το προσωπικό. Η κατάργηση των πλειόνων του ενός Αστυνομικών Τμημάτων ή των Αστυνομικών Σταθμών σε Δήμους της περιφέρειας με χαρακτηριστικά τόσο αστικά όσο και υπαίθρου και ο αντ’ αυτών καθορισμός φυλασσόμενων χώρων έτερης κρατικής δομής οι οποίοι θα λειτουργούν ως όρχοι από τους οποίους θα αναλαμβάνει υπηρεσία το προσωπικό του καταργηθέντος Αστυνομικού Τμήματος ή του καταργηθέντος Αστυνομικού Σταθμού ώστε να διενεργείται καθημερινώς σε εικοσιτετράωρη βάση όχι πλασματική αλλά πραγματική περιπολία από ανακριτικό όχημα με πλήρωμα δύο ατόμων θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των πολιτών χωρίς να διαταράξει τον υπηρεσιακό βίο του προσωπικού ανατρέποντας την στρεβλή αντίληψη πως η λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος ή Αστυνομικού Σταθμού πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος ενός εκάστου ενισχύει την τάξη της περιοχής αυτής καθώς η υιοθέτηση της ανωτέρω αντίληψης παραγνωρίζει το γεγονός πως η κάλυψη κατ’ ελάχιστον των θέσεων αξιωματικού υπηρεσίας και σκοπού καταστήματος καθημερινώς σε εικοσιτετράωρη βάση αποστερεί το προσωπικό αυτό από την ουσιαστική αστυνόμευση. Όσον αφορά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας προκρίνεται η αποκλειστική λειτουργία μιας Διεύθυνσης Αστυνομίας ανά Νομό. Η ενοποίηση των πλειόνων της μιας Διευθύνσεων Αστυνομίας εντός του αυτού Νομού θα διακόψει την εξόφθαλμη κατασπατάληση προσωπικού την οποία προξενεί η υφιστάμενη διάρθρωση. Η συγχώνευση ή η κατάργηση ή η ενοποίηση Αστυνομικών Τμημάτων, Αστυνομικών Σταθμών και Διευθύνσεων Αστυνομίας θα εξασφαλίσει μη ευκαταφρόνητα κονδύλια μέσω της παύσης συντήρησης περιττών κτηριακών υποδομών τα οποία θα ανακατευθυνθούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας Αστυνομικών Τμημάτων και Διευθύνσεων Αστυνομίας δια της προμήθειας καμερών και αλεξίσφαιρων εισόδων μετεξελίσσοντας συνακόλουθα τους σκοπούς καταστήματος σε προσωπικό χειρισμού αυτών. Όσον αφορά στα Τμήματα Ασφαλείας και στα Τμήματα Τροχαίας προκρίνεται η αποκλειστική λειτουργία τους στις πρωτεύουσες των Νομών καθώς οι ανάγκες των υπολοίπων Δήμων καλύπτονται επαρκώς από τα Μεικτά Αστυνομικά Τμήματα ενώ αυτονοήτως κρίνεται επιβεβλημένη η λειτουργία ενός Αστυνομικού Τμήματος ή Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα ανά Αερολιμένα σε Νομούς στους οποίους είναι εγκατεστημένοι Αερολιμένες, ενός Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ανά Αυτοκινητόδρομο σε Νομούς από τους οποίους διέρχονται Αυτοκινητόδρομοι, ενός Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων σε Νομούς στους οποίους είναι εγκατεστημένα Καταστήματα Κράτησης, ενός Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου ανά Συνοριακό Σημείο Διέλευσης σε Νομούς οι οποίοι αποτελούν πύλες εισόδου της χώρας, ενός Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης με νέο αποκλειστικό ρόλο την τροφοδοσία των ΚΥΤ σε Νομούς στους οποίους είναι εγκατεστημένα ΚΥΤ και ενός Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης σε Νομούς οι οποίοι διαθέτουν χερσαία σύνορα με μη ανήκουσες στην Συνθήκη Σένγκεν χώρες αντιθέτως με πάσης άλλης φύσεως Τμήματα τα οποία δέον να απορροφηθούν από τις ανωτέρω υπηρεσίες. Επιπλέον προτείνεται η θεσμοθέτηση υποχρεωτικότητας της αυτής ποσόστωσης στελέχωσης των υπηρεσιών εντός της αυτής Διεύθυνσης Αστυνομίας τουτέστιν η θεσμοθέτηση υποχρεωτικότητας υπηρέτησης του αυτού ποσοστού παρούσας δύναμης έναντι οργανικής δύναμης τόσο στα Αστυνομικά Τμήματα, στα Τμήματα Ασφαλείας, στα Τμήματα Τροχαίας, στα Αστυνομικά Τμήματα ή στους Αστυνομικούς Σταθμούς Αερολιμένων, στα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, στα Τμήματα Μεταγωγών Δικαστηρίων, στα Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου, στα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και στα ΠΡΟΚΕΚΑ όσο και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (όταν πρόκειται για Διευθύνσεις Αστυνομίας των οποίων η έδρα συμπίπτει με την έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης) καθώς παρατηρείται ευρέως το παράδοξο τα ποσοστά πλήρωσης θέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων (όταν πρόκειται για Διευθύνσεις Αστυνομίας των οποίων η έδρα συμπίπτει με την έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης) να προσεγγίζουν παγίως τα ανώτατα όρια σε αντιδιαστολή με τα ποσοστά πλήρωσης θέσεων των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας, των Τμημάτων Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων ή των Αστυνομικών Σταθμών Αερολιμένων, των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, των Τμημάτων Μεταγωγών Δικαστηρίων, των Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου, των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης, των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και των ΠΡΟΚΕΚΑ τα οποία προσεγγίζουν παγίως τα κατώτατα όρια παρότι οι μάχιμες υπηρεσίες πρέπον να προτεραιοποιούνται ως προς την επάνδρωση έναντι των επιτελικών υπηρεσιών χωρίς να υποτιμάται η αναγκαιότητα και η προσφορά των δεύτερων. Μετά την αρχική εφαρμογή του μέτρου ισοκατανομής του προσωπικού εντός των υπηρεσιών της αυτής Διεύθυνσης Αστυνομίας η τήρησή του θα επανεξετάζεται ετησίως κατά την διάρκεια των τακτικών μεταθέσεων εντός εκάστης Διεύθυνσης Αστυνομίας.

#3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προτείνεται η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και εν συνεχεία η διοικητική υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των Γραφείων Διαβατηρίων της επικράτειας. Η αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας ως κεντρική υπηρεσία έχουσα συγκεντρωτική εικόνα τόσο του όγκου εργασίας όσο και του καταμερισμού αυτού ανά επιμέρους υπηρεσία θα διαρθρώσει ορθολογικότερα τις επιμέρους υπηρεσίες και θα κατανείμει ορθολογικότερα το προσωπικό δυνάμενη να προβαίνει ευχερώς σε διορθωτικές κινήσεις οψέποτε η μεταβολή των συνθηκών το επιτάσσει. Το σημερινό καθεστώς περιορίζει την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας σε ρόλο απλού εκδότη κατευθυντήριων οδηγιών τις οποίες διαβιβάζει προς τις επιμέρους υπηρεσίες και απλού διεκπεραιωτή εργασιακού φορτίου το οποίο της διαβιβάζεται από τις επιμέρους υπηρεσίες αποστερώντας της την δυνατότητα τόσο της ουσιαστικής εποπτείας των επιμέρους υπηρεσιών όσο και της ουσιαστικής διαχείρισης του προσωπικού. Η προτεινόμενη μεταβολή δεν θίγει το αμετάθετο και δεν δικαιολογεί την καταβολή εκτός έδρας. Τα Γραφεία Διαβατηρίων απαλλαγμένα από την ενίσχυση των μέτρων τάξης τα οποία λαμβάνουν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και λειτουργώντας με ωράριο Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 08.00-15.00, Τρίτη-Πέμπτη 15.00-22.00 και Σάββατο 08.00-15.00 θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού και θα κατοχυρώνουν τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού (εκ περιτροπής ένα Γραφείο Διαβατηρίων εντός εμβέλειας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και εκ περιτροπής ένα Γραφείο Διαβατηρίων εντός εμβέλειας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργούν Κυριακή αντί Σαββάτου 08.00-15.00 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών). Όσον αφορά στην γραμματειακή υποστήριξη θα διεκπεραιώνεται από την αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας κατόπιν μετακίνησης σε αυτήν του εντεταλμένου για την γραμματειακή υποστήριξη των Γραφείων Διαβατηρίων προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ενώ όσον αφορά στην διοικητική μέριμνα ως προς το οικονομικό σκέλος θα διεκπεραιώνεται από την αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας κατόπιν μεταφοράς σε αυτήν κωδικών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος λόγω του αυξημένου όγκου προμηθειών και ως προς το πρακτικό σκέλος θα διεκπεραιώνεται από την αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας με τον αυτό τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεται η αποστολή διαβατηρίων από την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς τα Γραφεία Διαβατηρίων και με τον οποίο θα εξακολουθήσει να διεκπεραιώνεται η αποστολή διαβατηρίων από την αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς τα Γραφεία Διαβατηρίων. Επιπλέον προτείνεται το Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων της αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας να επωμισθεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους κατόπιν μετακίνησης σε αυτό του προσωπικού του Τμήματος Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους και κατόπιν μετακίνησης σε αυτό του πλεονάζοντος λόγω της επικείμενης εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής υποδοχής δικαιολογητικών και στα διαβατήρια πέραν των ταυτοτήτων προσωπικού του Τμήματος Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης της αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και ταυτόχρονα προτείνεται τα διοικητικώς υπαχθέντα στην αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας Γραφεία Διαβατηρίων να επωμισθούν τις αρμοδιότητες των Γραφείων Ταυτοτήτων κατόπιν μετακίνησης σε αυτά του είκοσι πέντε τοις εκατό του προσωπικού των Γραφείων Ταυτοτήτων. Η απορρόφηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους από το Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων της αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και η απορρόφηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Ταυτοτήτων από τα διοικητικώς υπαχθέντα στην αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας Γραφεία Διαβατηρίων θα επιτρέψει στην αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας να ορίζει διοικητικά και το έτερο εκ των δύο κύριων αντικειμένων ευθύνης της, θα εξοικονομήσει προσωπικό καθώς στα Γραφεία Διαβατηρίων θα απασχολείται το εξήντα δύο και μισό τοις εκατό του συνολικού προσωπικού των Γραφείων Διαβατηρίων και των Γραφείων Ταυτοτήτων και θα απαλλάξει τα Τμήματα Ασφαλείας από ένα μη σχετιζόμενο με τα καθήκοντά τους έργο επιτρέποντας στο προσωπικό τους να επικεντρωθεί στην πρόληψη και στην καταστολή του εγκλήματος. Άλλωστε τα Τμήματα Ασφαλείας υποβοηθώντας την έκδοση ταυτοτήτων ούτε προσλαμβάνουν χρήσιμες για τα ίδια πληροφορίες ούτε προσφέρουν χρήσιμες για την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας πληροφορίες. Αντιθέτως τα Τμήματα Αλλοδαπών υποβοηθώντας την έκδοση αδειών διαμονής και προσλαμβάνουν χρήσιμες για τα ίδια πληροφορίες και προσφέρουν χρήσιμες για την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας πληροφορίες. Ως προς την έκδοση αδειών διαμονής επομένως η αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας δέον να υποβοηθάται από τα Τμήματα Αλλοδαπών με τον αυτό τρόπο με τον οποίο υποβοηθάται από τα Τμήματα Αλλοδαπών η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας. Η έκδοση τόσο διαβατηρίων όσο και ταυτοτήτων από τα Γραφεία Διαβατηρίων (άνευ γεωγραφικού περιορισμού και άνευ προγραμματισμένου ραντεβού) θα αποσοβήσει προβλήματα όπως επί παραδείγματι η ακύρωση διαβατηρίου κατόπιν έκδοσης ταυτότητας με αναγραφή αποκλίνοντος στοιχείου από αναγραφέν στο διαβατήριο στοιχείο και θα διευκολύνει διαδικασίες όπως επί παραδείγματι η χρεία έκδοσης ταυτότητας νέου τύπου προ της έκδοσης διαβατηρίου από το 2026 και εφεξής. Επισημαίνεται πως η αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας θα υπέχει την υποχρέωση για τον προσδιορισμό και την τήρηση των προδιαγραφών εκτύπωσης τόσο των διαβατηρίων όσο και των ταυτοτήτων και θα υπέχει την υποχρέωση για την συλλογή και την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων εσαεί τόσο από τα διαβατήρια όσο και από τις ταυτότητες. Τέλος όσον αφορά έγγραφα ασφαλείας τα οποία εκδίδει η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και θα εξακολουθήσει να εκδίδει η αναβαθμισμένη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας για λογαριασμό τρίτων προς την Ελληνική Αστυνομία φορέων και με ευθύνη των φορέων αυτών η Ελληνική Αστυνομία αρμόζει να αξιώσει την οφειλόμενη από τους φορείς αυτούς αποζημίωση η οποία θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό της.

Πηγή: bloko.gr