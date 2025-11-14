Τρεις προσαγωγές Ρομά για την επεισοδιακή καταδίωξη – Τραυμάτισαν αστυνομικούς

Μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της προσήγαγε η αστυνομία, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, προκειμένου να εντοπίσουν την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι ληστές στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Πέμπτης, κατά την επεισοδιακή καταδίωξή τους.

Η γυναίκα υποστήριξε πως είχε δώσει το αυτοκίνητο σε συγγενή της και ότι δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και θεωρούν ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν ομάδα αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. καταδίωξε καταδίωξε διαρρήκτες που είχαν μόλις βγει από κατοικία.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη και, φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν τέσσερα άτομα να εξέρχονται από σπίτι. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε όχημα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, το αυτοκίνητο των δραστών εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο, με τον οδηγό να επιχειρεί να διαφύγει κάνοντας όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Παρά τον τραυματισμό του, ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος, προκαλώντας βλάβη που ανάγκασε τους δράστες να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο και να διαφύγουν πεζοί.

