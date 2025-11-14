Ανακοίνωση Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. για το περιστατικό με εμβολισμό ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Αγ. Δημήτριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α

Με αίσθημα έντονης ανησυχίας παρακολουθήσουμε το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο. Δράστες διάρρηξης, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από την άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., χρησιμοποίησαν το όχημά τους για να εμβολίσουν τις υπηρεσιακές μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών (3) συναδέλφων μας.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται από τους κακοποιούς που συνεχώς γίνονται ποιο σκληροί και αδίστακτοι . Το θάρρος ή επαγγελματικότητα και το αίσθημα αυτοθυσίας στην υπεράσπιση των συμπολιτών μας και του έννομου αγαθού της ασφάλειας όμως υπερβαίνουν κάθε «εχθρό» της κοινωνίας και καταφέρνουν πλήγματα καίρια στην εγκληματικότητα.

Από την πρώτη στιγμή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Ε.Φ. βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος, προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στους τραυματισμένους συναδέλφους μας.

Εκφράζουμε την αμέριστη, πλήρη και θερμή συμπαράστασή μας στους τρεις τραυματισμένους συναδέλφους. Η άμεση ανταπόκριση στην κλήση και ο υψηλός επαγγελματισμός με τον οποίο ενήργησαν υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου, αποτελούν παράδειγμα της αφοσίωσης του Έλληνα Αστυνομικού, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται καθημερινά, όλοι οι αστυνομικοί, όλων των υπηρεσιών που είναι εντεταλμένοι στην προστασία των πολιτών