Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας και ξυλοδαρμό ανηλίκου - Βιντεοσκοπούσαν την πράξη

Συνελήφθησαν, προχθες (4-11-2025) στη Λάρισα, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, στις 3-11-2025 το απόγευμα στη Λάρισα, ο ένας δράστης άσκησε σωματική βία σε βάρος ανηλίκου, χτυπώντας τον με κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο. Παρόντα στο περιστατικό ήταν και άλλα άτομα, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να βιντεοσκοπούσε σχετικά με κινητό τηλέφωνο που του έδωσε ο προαναφερόμενος δράστης της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, προσήλθαν στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και οι άλλοι δύο ημεδαποί δράστες και εν συνεχεία, ο ανήλικος εξαναγκάσθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα. Οι δράστες από κοινού τον οδήγησαν σε άλλη περιοχή της πόλης, όπου οι δύο εξ αυτών άσκησαν εκ νέου σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου, ζητώντας του παράλληλα να τους παραδώσει χρήματα.

Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στην οικία του με σκοπό να τους παραδώσει χρήματα, ωστόσο αντιλαμβανόμενοι την παρουσία συγγενικού προσώπου του ανήλικου, διέφυγαν με το ανωτέρω όχημα.

Περαιτέρω, ως καταγγέλθηκε, οι δύο δράστες (οι προαναφερόμενοι που του κατάφεραν χτυπήματα) ενοχλούσαν τον ανήλικο κατά το παρελθόν (καλοκαίρι του 2023) και μετά από απαίτησή τους, εξαναγκάσθηκε να τους καταβάλει τα χρηματικά ποσά των -100- και -200- ευρώ.

Από την κατοχή του πρώτου δράστη κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.