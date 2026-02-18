PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς σε επιχείρηση

πυροσβεστης
14:19 | 18/02/2026

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η φωτιά ξέσπασε σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά καίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άτομα εντός της βιοτεχνίας.

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis