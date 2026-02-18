Αστυνομικοί Υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας τίμησαν τις εκδηλώσεις μνήμης «ΚΑΥΚΑΚΕΙΑ 2026»

Τις εκδηλώσεις μνήμης «ΚΑΥΚΑΚΕΙΑ 2026» τίμησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Θεσσαλίας.

Την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, κατά την 83η Επέτειο από το Ολοκαύτωμα του Δομένικου του Δήμου Ελασσόνας, μεταξύ άλλων, αποδόθηκε φόρος τιμής στον Μοίραρχο Νικόλαο Μπάμπαλη, Διοικητή της τότε Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Ελασσόνας, για τη γενναιότητα που επέδειξε μετά το Ολοκαύτωμα του χωριού και την εκτέλεση αμάχων στη θέση «Καυκάκι» την 16-02-1943 από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής.

Διαβάστε επίσης

Ως προς το ιστορικό, ο Μοίραρχος Νικόλαος Μπάμπαλης συνέταξε και απέστειλε δύο επιστολές προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο Χωροφυλακής, καθώς επίσης και προς το Ιταλικό Φρουραρχείο Ελασσόνος, αναδεικνύοντας το έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε. Για τη γενναία του αυτή στάση συνελήφθη, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, γλίτωσε όμως την εκτέλεση και στάλθηκε όμηρος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, απ’ όπου επέστρεψε μετά την απελευθέρωσή του.

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων μνήμης, από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό Διευθυντή Λοΐζο Παντικίδη, καθώς και από αντιπροσωπεία αστυνομικών.

Από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο εκτελεσθέντων στη θέση «Καυκάκι», καθώς και στην προτομή του Μοιράρχου Νικολάου Μπάμπαλη που βρίσκεται στο Δομένικο.

Ακολούθως, στο Παναγιώτειο Πνευματικό Κέντρο Δομένικου, ο κ. Γενικός πραγματοποίησε σχετική ομιλία, ενώ, στη συνέχεια, απένειμε βραβεία σε (7) μαθήτριες/ες του Γυμνασίου και Λυκείου Δομένικου που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025, δίνοντάς τους, παράλληλα, και αναμνηστικά δώρα.