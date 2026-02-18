Συγχαρητήρια στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στα μέλη της που υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την επιτυχή σύλληψη κατηγορουμένων στο πλαίσιο της αποστολής τους για την προστασία των ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη επιτυχία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, την επιχειρησιακή επάρκεια και το αίσθημα ευθύνης που διακρίνει τους συναδέλφους μας, οι οποίοι υπηρετούν σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό τομέα αστυνόμευσης, με κύριο γνώμονα την προάσπιση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των παιδιών.

Ως Ένωση, στεκόμαστε διαχρονικά αρωγοί στο έργο των αστυνομικών που καθημερινά επιχειρούν υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων αποδεικνύει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης των εξειδικευμένων Υπηρεσιών και της διαρκούς στήριξης του προσωπικού τους εμπράκτως από την Ηγεσία!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους συναδέλφους μέλη της και να αναδεικνύει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος