Τραυματίστηκε λιμενικός στο λιμάνι της Ραφήνας

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Ραφήνας προέβησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού, για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης οχημάτων από ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο μετά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Ραφήνας, ο 60χρονος οδηγός ενός φορτηγού οχήματος, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αριστερή πλευρά του οχήματός του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.