Τραυματίστηκε 23χρονη οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Μία 23χρονη κοπέλα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.
Η μοτοσικλέτα κινούνταν στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.
Διαβάστε επίσης
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.
Η νεαρή οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος αλλά και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.
Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα αλλά η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.