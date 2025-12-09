Τραυματίστηκε 23χρονη οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Μία 23χρονη κοπέλα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.

Η μοτοσικλέτα κινούνταν στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Η νεαρή οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος αλλά και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.

Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα αλλά η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.

