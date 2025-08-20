Τραυματισμός αστυνομικών στη διάρκεια εφόδου σε σπίτι υπόπτου

Τραυματισμό τριών αστυνομικών, είχαμε - σύμφωνα με τις πληροφορίες - νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην διάρκεια επιχείρησης της ΟΠΚΕ και τις Δίωξης Ναρκωτικών στην περιοχή της Χαλέπας, Χανίων.

Οι πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων ωστόσο ο τραυματισμός τους είναι ελαφρύς και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησαν.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι τρεις ένστολοι τραυματίστηκαν όταν στην διάρκεια εφόδου σε σπίτι υπόπτων έσπασαν τζάμια πόρτας και τα σπασμένα γυαλιά τους προκάλεσαν κάποιες εκδορές.

Η αστυνομική επιχείρηση ήταν σχετική με διακίνηση ναρκωτικών και σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν την έφοδο στο σπίτι είχε προηγηθεί καταδίωξη των υπόπτων.