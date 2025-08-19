Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς:

Θέμα: Αιφνίδια μετακίνηση αστυνομικών τα ξημερώματα

Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες της προχειρότητας με την οποία λειτουργούν οι κρατικοί μηχανισμοί.

Μέσα σε ένα βράδυ στήθηκε η κλειστή δομή φύλαξης παράτυπων μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών και οι αστυνομικοί φορτώθηκαν με ένα ακόμη πάρεργο – βιαστικά , χωρίς την στοιχειώδη οργάνωση και απαραίτητη μέριμνα . Και όμως, όλοι περιμένουν να λειτουργήσει «ομαλά» ως εκ θαύματος.

Αποδρούν μετανάστες και τότε:

Στις 03.00 τα ξημερώματα αναζητούνται αστυνομικοί για τη στελέχωση της διμοιρίας Κιλκίς με εντολή του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας .



Οι υπηρεσίες στα τμήματα ανατρέπονται μέσα στη νύχτα.



Οι συνάδελφοι αναχωρούν στις 04.30, χωρίς καμία πρόνοια για την ασφάλεια και τις συνθήκες μετάβασης και εργασίας .

Μηδέν σεβασμός:

στους αστυνομικούς,



στις οικογένειές τους,



στις ίδιες τις ζωές μας.



Το να ζητείται από έναν αστυνομικό να ξεκινήσει χαράματα με λίγες ώρες ειδοποίησης, να διανύσει δύο ώρες δρόμο, να εκτελέσει οκτάωρη υπηρεσία και να επιστρέψει άλλες δύο ώρες οδήγησης, δεν είναι «λογικό» ούτε «φυσιολογικό». Είναι επικίνδυνο.

Πρόκειται για κατάφωρη υποτίμηση της ζωής των συναδέλφων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι, με αξία κατώτερη από εκείνη των παράτυπων μεταναστών .

Και το ερώτημα παραμένει: Όταν – ου μη γένοιτο – συμβεί ένα τροχαίο, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος