Τραυματισμός 16χρονου από πυροβολισμό στο κεφάλι – Δίνει «μάχη» για τη ζωή του

Ένα 16χρονο παιδί μεταφέρεται διασωληνωμένο από την Άρτα στα Γιάννενα με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου σημειώθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στην Άρτα.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεράποντες ιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του 16χρονου, για να το μεταφέρουν στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο ενώ έχει τραύματα στο κεφάλι που έχουν προκληθεί από καραμπίνα.

Η καραμπίνα φαίνεται πως ανήκει στον πατέρα του 16χρονου, και ο άνδρας μάλιστα συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη και στην συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γονείς του νεαρού αναφέραν στις Αρχές πως πήρε την καραμπίνα χωρίς να το αντιληφθούν και ότι βγήκε έξω στην αυλή με τις παντόφλες. Εκεί, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των γονιών, γλίστρησε και το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα σενάρια για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

megatv.com