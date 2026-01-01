Δώρο ζωής ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από 44χρονο στη Θεσσαλονίκη

Δώρο ζωής ανήμερα της Πρωτοχρονιάς πρόσφερε 44χρονος που νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.

Ο 44χρονος νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και όταν επιβεβαιώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός οι συγγενείς του πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του. Άμεσα άρχισαν οι διαδικασίες για τη δωρεά του ήπατος και των δύο νεφρών του και τις 4 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς οι μεταμοσχευτές του Ιπποκράτειου νοσοκομείου προχώρησαν στην αφαίρεση των οργάνων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταμόσχευση ήπατος σε 50χρονο ασθενή στην κλινική Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου, ενώ για τους δύο νεφρούς έχουν ήδη βρεθεί πιθανοί λήπτες, για τους οποίους γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους.

Το θέμα σχολίασε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για μεγαλείο ψυχής των συγγενών του δότη. «Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την Πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους, αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!», ανέφερε στην ανάρτησή του.