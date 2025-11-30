Το τραγούδι του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιου Καρακούδη που "ράγισε καρδιές"

Σε αυτήν την ημερίδα για την οδική ασφάλεια, στεκόμαστε όλοι μαζί απέναντι σε μια πραγματικότητα που μας αγγίζει βαθιά. Μια πραγματικότητα που, παρά τις προσπάθειες, συνεχίζει να αφήνει πίσω της πληγές, ανείπωτο πόνο και αναπάντητα «γιατί» - ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Στ.Καρακούδης

"Ράγισε καρδιές" το τραγούδι «Άγγελος στη Γη» σε μουσική και στίχους του Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιου Καρακούδη, το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά στην ημερίδα που διοργάνωσε το απόγευμα της Κυριακής στη συνεδριακή αίθουσα της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ηράκλειο, το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων και της Διεθνούς Ημέρας για τα άτομα με Αναπηρία.

Ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, γνωστός για την αδιάκοπη παρουσία του στην "πρώτη γραμμή" της οδικής ασφάλειας και τις συνεχείς δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία, προχώρησε σε μια ακόμη πρωτοβουλία με βαθύ συμβολισμό. Έγραψε στίχους και μουσική για το τραγούδι «Άγγελος στη Γη», ένα έργο αφιερωμένο στα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων. Με τη νέα αυτή δημιουργική παρέμβαση, επιχειρεί να μιλήσει στις καρδιές των νέων, μεταφέροντας μέσα από την τέχνη το μήνυμα ότι ο δρόμος απαιτεί σεβασμό, υπευθυνότητα και συνείδηση.

Ένα συγκλονιστικό τραγούδι που γράφτηκε ως φόρος τιμής στα θύματα της ασφάλτου και ως υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε τροχαίο δυστύχημα υπάρχει μια ιστορία που έμεινε ανολοκλήρωτη. Κάθε στατιστικό νούμερο είναι μια οικογένεια, μια ζωή που χάθηκε, ένας «άγγελος στη γη» που δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Ο «Άγγελος στη Γη», που ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σαμόλης, συμβολίζει τον νέο που δεν πρόλαβε να ζήσει τα όνειρά του, το παιδί που δεν μεγάλωσε, τον φίλο που χάθηκε ξαφνικά.

φωτογραφία: Neakriti.gr

Στην ομιλία του, ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τις ζωές που χάνονται στους δρόμους, για τους ανθρώπους που ξεκινούν ένα ταξίδι και δεν επιστρέφουν ποτέ. «Ο πόνος των οικογενειών, η σιωπή τους, η αγκαλιά που μένει μετέωρη… δεν ξεχνιούνται» - τόνισε, εξηγώντας πως αυτές οι εμπειρίες έγιναν η αφετηρία για τη δημιουργία του τραγουδιού.

Φωτογραφία: neakriti.gr

Η συγκίνηση του Διοικητή της Τροχαίας

«Σε αυτήν την ημερίδα για την οδική ασφάλεια, στεκόμαστε όλοι μαζί απέναντι σε μια πραγματικότητα που μας αγγίζει βαθιά. Μια πραγματικότητα που, παρά τις προσπάθειες, συνεχίζει να αφήνει πίσω της πληγές, ανείπωτο πόνο και αναπάντητα «γιατί».

Μιλώ, φυσικά, για τις ζωές που χάνονται στην άσφαλτο. Για τους ανθρώπους που ξεκίνησαν για έναν προορισμό και δεν έφτασαν ποτέ.

Ως Αστυνομικός, ως Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε οικογένειες που είδαν το φως της ζωής τους να σβήνει ξαφνικά. Ο πόνος τους, η σιωπή τους, η αγκαλιά που έμεινε μετέωρη… όλα αυτά σε ακολουθούν. Δεν ξεχνιούνται.



Μέσα από τέτοιες στιγμές, μου γεννήθηκε η ανάγκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά την ενασχόλησή μου με τη μουσική, να συνθέσω – σε μουσική αλλά και σε στίχους – ένα νέο τραγούδι που θα δώσει φωνή σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε τροχαίο δυστύχημα υπάρχει μια ιστορία, μια οικογένεια, μια ζωή γεμάτη όνειρα.

Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Άγγελος στη Γη», με ερμηνευτή έναν από τους πιο αγαπητούς κρητικούς καλλιτέχνες, τον Γρηγόρη Σαμόλη, τον οποίο ευχαριστούμε βαθύτατα για την τιμή αυτή.

Ο «Άγγελος στη Γη» είναι ο νέος που δεν πρόλαβε να ζήσει αυτά που ονειρεύτηκε.

Είναι το παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει.

Ο φίλος που δεν προλάβαμε να ξαναδούμε.

Το κάτασπρο πουλί που έφυγε ξαφνικά για «άλλες στεριές».

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για να εκφράσει αυτό που πολλές φορές δεν χωράει σε υπηρεσιακές αναφορές, σε στατιστικές και αριθμούς:

Ότι κάθε απώλεια είναι μια ολόκληρη ανθρώπινη ιστορία που κόπηκε στη μέση.

Κι όμως, όσο κι αν μιλά για τον πόνο, το τραγούδι δεν γράφτηκε για να μας κάνει να θρηνήσουμε.

Γράφτηκε για όλα τα νέα παιδιά αλλά και για τους μεγαλύτερους, για όλους όσοι κινούνται στους δρόμους, για να θυμίζει πως μια απροσεξία, μια λάθος κίνηση, λίγα μόνο δευτερόλεπτα, μπορούν να μας κοστίσουν όσα αγαπάμε περισσότερο. Όσες φορές κι αν το ακούσουμε, θέλουμε κάθε λέξη του να περνά το μήνυμα ότι η ζωή είναι εύθραυστη και πως ο δρόμος απαιτεί σεβασμό, προσοχή και συνείδηση.

Για να μας θυμίσει ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένας κανονισμός.

Είναι πράξη αγάπης.

Είναι σεβασμός στη ζωή του άλλου.

Είναι ευθύνη – και προσωπική, και συλλογική.

Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε το τραγούδι «Άγγελος στη Γη» από τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, τους οποίους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που δέχτηκαν την πρότασή μου να είναι σήμερα μαζί μας, ως οι πρώτοι μουσικοί που θα παίξουν δημόσια το τραγούδι αυτό» - δήλωσε συγκινημένος ο Στέλιος Καρακούδης.

Το έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και από τον ΟΦΗ, ενώ στο τέλος της παρουσίασης έγιναν και σχετικές βραβεύσεις.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων, έκθεση φωτογραφίας, θεατρικό από μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και μια σειρά ουσιαστικών εισηγήσεων από ειδικούς στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Αξιωματικοί της Τροχαίας, διασώστες, εκπαιδευτικοί, γιατροί και άνθρωποι που βίωσαν τροχαία δυστυχήματα μετέφεραν εμπειρίες, στοιχεία και μηνύματα που αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα της Κρήτης. Από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Τροχαίας και τις μεθόδους απεγκλωβισμού, μέχρι τη σημασία των πρώτων βοηθειών, τον ρόλο του αλκοόλ στα τροχαία και την ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης στα σχολεία.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι προσωπικές μαρτυρίες του Παραολυμπιονίκη Μανώλη Καπελλάκη και του αθλητή Αντώνη Μπουχαλάκη, οι οποίοι μίλησαν για το πώς μια στιγμή στον δρόμο μπορεί να αλλάξει για πάντα μια ζωή.

Οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με τον κ. Ιωάννη Λιονάκη από τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ο οποίος ανέλυσε την «κρητική πραγματικότητα», υπενθυμίζοντας ότι το νησί συνεχίζει να μετρά θύματα σε έναν αγώνα που απαιτεί συλλογική ευθύνη.

Για την ημερίδα για την οδική ασφάλεια, ο κ. Καρακούδης επισήμανε ότι με τον τρόπο αυτό τιμούν τη μνήμη όσων χάθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα. Παράλληλα, αναδεικνύουν την προτεραιότητα της οδικής ασφάλειας ως κοινωνικού αγαθού.

«Η ασφαλής μετακίνηση δεν είναι απλώς νομική υποχρέωση, αλλά ζήτημα σεβασμού στη ζωή και στην αξιοπρέπεια όλων των πολιτών. Η σημερινή ημερίδα συνδέει δύο σημαντικές παγκόσμιες ημέρες: τη μνήμη των θυμάτων τροχαίων και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και μετακίνησης για κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Αυτό τονίζει πως η οδική ασφάλεια αφορά όλους μας — όσους οδηγούν, όσους μεταβαίνουν με μέσα μεταφοράς, πεζούς, ποδηλάτες, άτομα με κινητικές ή άλλες διαφοροποιήσεις.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εγκάρδια όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας στην προσπάθεια μας αυτή» - κατέληξε ο κ. Καρακούδης.