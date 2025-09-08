PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τραγωδία στην Ίο – Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο

μηχανη
22:41 | 08/09/2025

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:20, στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το cyclades24.gr,  ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis