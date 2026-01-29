Κοπή πίτας του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής σας προσκαλεί στην

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 21:00

Κέντρο διασκέδασης "ΧΑΛΚΙΑΣ PALACE", Ψαρών 4 Πλατεία Καραϊσκάκη

Θα μας διασκεδάσει η ορχήστρα του Πέτρου ΧΑΛΚΙΑ

Τραγούδι: Αντώνης ΚΥΡΙΤΣΗΣ & Παγώνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Χορός ελεύθερος

Τιμή πρόσκλησης: 25,00 €

Διατίθεται πάρκινγκ πλησίον του χώρου με χρέωση 6 €.

(Η πρόσκληση περιλαμβάνει πλούσιο φαγητό και άφθονο ποτό)

Σας περιμένουμε όλους για μια όμορφη βραδιά με κέφι, μουσική και καλή παρέα!