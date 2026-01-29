Κοπή πίτας του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής σας προσκαλεί στην
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026
Ώρα: 21:00
Κέντρο διασκέδασης "ΧΑΛΚΙΑΣ PALACE", Ψαρών 4 Πλατεία Καραϊσκάκη
Θα μας διασκεδάσει η ορχήστρα του Πέτρου ΧΑΛΚΙΑ
Τραγούδι: Αντώνης ΚΥΡΙΤΣΗΣ & Παγώνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Χορός ελεύθερος
Τιμή πρόσκλησης: 25,00 €
Διατίθεται πάρκινγκ πλησίον του χώρου με χρέωση 6 €.
(Η πρόσκληση περιλαμβάνει πλούσιο φαγητό και άφθονο ποτό)
Σας περιμένουμε όλους για μια όμορφη βραδιά με κέφι, μουσική και καλή παρέα!