Τραγωδία στην άσφαλτο παραμονή Πρωτοχρονιάς

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ο άνδρας από το όχημα του στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες,ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: korinthostv.gr