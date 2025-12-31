Νέο δύσκολο περιστατικό: Δύο Ειδικοί Φρουροί τίμησαν την στολή τους και τον όρκο τους

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) εκφράζει τον βαθύτατο σεβασμό και τα θερμά του συγχαρητήρια στους Ειδικούς Φρουρούς, ΣΙΖΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο και ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ Θεόφιλο, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά (460Α) , οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν συμπολίτη μας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας.

Οι δύο συνάδελφοι, επιδεικνύοντας σπάνιο επαγγελματισμό και επιμονή, δεν περιορίστηκαν σε μια τυπική αναζήτηση μετά από ένα ασαφές σήμα. Υπό συνθήκες πλήρους σκότους, ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την απόκρημνη ακτογραμμή, μέχρι που εντόπισαν τον βαριά τραυματισμένο συμπολίτη μας να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα.

Με πραγματική αυταπάρνηση, κατήλθαν τα επικίνδυνα βράχια και εισήλθαν στη θάλασσα, ανασύροντας τον άνδρα στην ακτή. Εκεί, του παρείχαν τις κρίσιμες πρώτες βοήθειες καταφέρνοντας να τον συνεφέρουν, ενώ παρέμειναν μαζί του μέσα στο νερό και στα βράχια, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει στη ζωή μέχρι την ολοκλήρωση της σύνθετης επιχείρησης ανάσυρσής του από το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

Για άλλη μια φορά, το προσωπικό της πρώτης γραμμής και ειδικότερα οι Ειδικοί Φρουροί, αποδεικνύουν ότι η προσφορά τους στην κοινωνία δεν έχει όρια. Οι Ειδικοί Φρουροί Γεώργιος Σιζόπουλος και Θεόφιλος Τσιαμπούλας τίμησαν τη στολή τους και τον όρκο τους, βουτώντας στο νερό για να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Αυτή είναι η Ελληνική Αστυνομία που εμείς γνωρίζουμε και υπηρετούμε. Μια Αστυνομία που συνεχίζει να παράγει ήρωες της καθημερινότητας. Η πράξη των συναδέλφων μας αποτελεί φάρο ελπίδας και παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Συνάδελφοι Γεώργιε και Θεόφιλε, σας ευχαριστούμε. Μας κάνετε υπερήφανους.