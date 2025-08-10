Τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που υπέστη ανακοπή και προσέκρουσε σε τοιχίο

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου γύρω στα 50 έτη, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από τροχαίο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, έπειτα από ανακοπή που υπέστη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοιχίο ενός τούνελ, στο ύψος του του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, δεν επανήλθε.

Πηγή: enikos.gr