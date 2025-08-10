Σοβαρός τραυματισμός Αστυνομικού - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 8 Αυγούστου 2025, στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα, πάνω από την περιοχή των Σφαγείων.

Μηχανή στην οποία επέβαινε αστυνομικός, κάτοικος Ξάνθης, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Διαβάστε επίσης

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των κακώσεων και τον εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: xanthipost.gr