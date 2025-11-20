PoliceNET of Greece logo
Τραγωδία: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ

12:15 | 20/11/2025

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 22χρονος, ο οποίος υπέστη απόφραξη των αεραγωγών μετά από κατάποση κομματιού μπέργκερ χωρίς να το μασήσει στο Κορωπί, πριν από μερικές ημέρες.

Ο νεαρός φοιτητής την τελευταία του πνοή μετά από 8 ημέρες που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου "Γεννηματάς".

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο, κάτι που επιβάρυνε δραματικά την κατάστασή του, προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες στον εγκέφαλο και στα ζωτικά του όργανα.

