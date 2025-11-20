ΤΩΡΑ: Ανακοινώσεις από τον Μ. Χρυσοχοϊδη - Ιδρύεται νέα Υπηρεσία

Την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, θα έχει έδρα τις Μοίρες.

Στην δομή της εκτός από το ΤΑΕ Μεσσαράς και τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού και Βιάννου, περιλαμβάνονται και τρεις νέες επιχειρησιακές ομάδες.

Η πρώτη για έρευνα, εξιχνίαση και υποβολή δικογραφιών, η δεύτερη Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και η τρίτη για τα τροχαία

Ο Υπουργός νωρίτερα αναφέρθηκε στα 5 τμήματα της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου στην Κρήτη, με τους 100 νέους αστυνομικούς.

