Τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (17/8) στο Διμήνι Μαγνησίας, όταν 56χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, γύρω στις 11:00, στην περιοχή Σαμπάναγα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τη μάχη που έδωσε, διακομισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, αφήνοντας πίσω του οδύνη και αναπάντητα «γιατί».

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, που διενεργεί προανάκριση.