Σημείωμα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο έγινε viral -Τι έγραφε, γιατί προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων

Η παράνομη στάθμευση αποτέλεσε ακόμη μια φορά την αφορμή για να πάρουν φωτιά τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας ένα σημείωμα να μιλήσει στη θέση των κατοίκων.

Η καθημερινότητα σε πολλές γειτονιές της Αθήνας συχνά θυμίζει άτυπο αγώνα επιβίωσης πίσω από το τιμόνι, με την εύρεση θέσης στάθμευσης να μετατρέπεται σε μικρή Οδύσσεια.

Δεν λείπουν, έτσι, οι στιγμές όπου κάποιοι αφήνουν το όχημά τους όπου «βολεύει», με τους περαστικούς και τους οδηγούς που δυσκολεύονται να περάσουν να σηκώνουν υαλοκαθαριστήρες ή να κολλούν σημειώματα στο παρμπρίζ, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μέσα σε αυτό το γνώριμο σκηνικό προστέθηκε ένα ακόμη viral περιστατικό, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Η φωτογραφία ανέβηκε στην ομάδα «Νέα Σμύρνη η γειτονιά μας» στο Facebook και δείχνει ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε σημείο που όχι απλώς δυσκολεύει την κίνηση, αλλά φαίνεται να κλείνει σχεδόν τελείως τον δρόμο.

Ο οδηγός, φυσικά, δεν έμεινε «ατιμώρητος». Ένα σημείωμα τοποθετήθηκε στο παρμπρίζ του, γραμμένο από κάποιον που προφανώς είχε φτάσει στα όριά του. «Είμαι γίδι παρκάρω όπου γουστάρω» έγραφε, ενώ λίγο πιο κάτω συνέχιζε «Βλήμα, μην ξαναπαρκάρεις εδώ θα έχεις συνέπειες».

Το γράμμα «Ν» στο πίσω μέρος μαρτυρά ότι πρόκειται για νέο οδηγό, κάτι που ίσως εξηγεί το λανθασμένο παρκάρισμα, χωρίς όμως να δικαιολογεί την απροσεξία και τη δυσκολία που προκάλεσε στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχόλια στην ανάρτηση, το απορριμματοφόρο του δήμου δεν κατάφερε να περάσει.﻿

Αν και τα περισσότερα σχόλια επικεντρώνονται στη συμπεριφορά του οδηγού που άφησε το όχημά του παράνομα, αρκετοί χρήστες επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων στην περιοχή έχουν μειώσει αισθητά τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα μετά το μεσημέρι να είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί χώρος για παρκάρισμα.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μπορεί να αναστατωθεί η καθημερινότητα μιας γειτονιάς με ένα λάθος παρκάρισμα.

carandmotor.gr