Τραγωδία: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης -Ένας ακόμα υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό

Ένας 19χρονος στρατιώτης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν σε τάγμα εθνοφυλακής, επιχειρούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ένας από τους δύο πυροτεχνουργούς απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα την άμεση έκρηξη.

Ο 19χρονος στρατιώτης υπέστη θανάσιμο τραυματισμό επιτόπου, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε κρίσιμα και υπέστη ακρωτηριασμό.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουν στη ζωή τον σοβαρά τραυματισμένο στρατιωτικό, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό και διέταξε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Πηγή: newsbomb.gr