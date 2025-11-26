46 νέες παραιτήσεις στελεχών

Νέο κύμα εξόδου 46 Στρατιωτικών (προέλευσης ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ, ΕΜΘ) από τις EΔ, λόγω απογοήτευσης από πενιχρούς μισθούς, άλυτο πρόβλημα της στέγασης τους, καθώς και του νέου υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ΕΔΥΕΘΑ (241 και 242), αποστρατεύθηκαν, μεταξύ των 46, 4 (4+1) Λοχαγοί από ΣΣΕ - ΣΣΑΣ αντίστοιχα και 6 Υπολοχαγοί από ΣΣΕ, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

