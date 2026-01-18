PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Τραγωδία: Νεκρός 22χρονος που έπεσε με τη μοτοσικλέτα του σε γκρεμό

εκαβ
17:19 | 18/01/2026

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν οδηγός δίκυκλου οχήματος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο οδηγός ηλικίας  22 χρονών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.

 

 

Τροχαία Ατυχήματα
