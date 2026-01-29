Ποιος είναι ο νέος Διευθυντής Αστυνομίας Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς

Επισήμως ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων ο Αθανάσιος Καππάς, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Καππάς είναι γεννημένος στα Τρίκαλα (1976), έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1995 μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων και αποφοίτησε το 1999.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του πορείας υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, έχοντας αναλάβει σε πολλές περιπτώσεις καθήκοντα διοίκησης.

Το 2011 τοποθετήθηκε Διοικητής στο Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, ενώ το 2014 αποσπάστηκε στο Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Τρικάλων. Από το 2020 υπηρέτησε στο Επιτελείο της Δ.Α. Τρικάλων και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασκούσε τα καθήκοντα του Α΄ Υποδιευθυντή.

Έχει παρακολουθήσει εκτενή κύκλο εκπαιδεύσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό σε αντικείμενα όπως αντιτρομοκρατία, οργανωμένο και οικονομικό έγκλημα, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία, πολιτική προστασία και διοίκηση, καθώς και τεχνικές ανάκρισης και συνέντευξης από στελέχη του FBI.

Είναι κάτοχος πτυχίων αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, ενώ έχει συμμετάσχει και συντονίσει σημαντικές αστυνομικές επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διαχείρισης κρίσεων από φυσικά φαινόμενα. Για την υπηρεσιακή του απόδοση έχει τιμηθεί με ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

trikalanews.gr