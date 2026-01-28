Προαγωγή της Κυριακής Κερέμη στον βαθμό της Αστυνομικού Διευθυντή

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν πρότασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η μέχρι πρότινος Αστυνομική Υποδιευθύντρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, Κυριακή Κερέμη, προάγεται στον βαθμό της Αστυνομικού Διευθυντή.

Η προαγωγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του Π.Δ. 24/1997 και αποτελεί αναγνώριση της υπηρεσιακής της πορείας και προσφοράς στο Σώμα.

Διαβάστε επίσης

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή δύναμη στα νέα, αυξημένα της καθήκοντα.

Πηγή: radiomax.gr