ALERT: Κρίθηκαν οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές - Δείτε στο Policenet.gr όλα τα ονόματα

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :



Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, το εδάφιο πρώτο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. 256729 Μαλαβέτα Αναστασία του Νικολάου

2. 258957 Γιαννιώτη Ολυμπία του Γεωργίου

3. 256253 Σκάρλιος Μηνάς του Ηρακλή

4. 256211 Δουλαβέρης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα

5. 254709 Αληγιάννης Αντώνιος του Παναγιώτη

6. 253319 Μπαλάσης Γεώργιος του Σταύρου

7. 259013 Τζώτζου Ευανθία του Διομήδη

8. 255184 Κερέμη Κυριακή του Νικολάου

9. 255050 Θεμελής Παντελής του Ιωάννη

10. 247698 Δημητρακόπουλος Λάζαρος του Λεωνίδα

11. 254985 Δροσίνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

12. 255041 Ζωνουδάκης Νικόλαος του Ηρακλή

13. 249522 Βεργίνη Νίκη του Δημητρίου

14. 255627 Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου

15. 254810 Βάχλας Χρήστος του Νικολάου

16. 257347 Κολιοπάνος Θεόδωρος του Γεωργίου

17. 255033 Ζιώγας Γεώργιος του Θεοδώρου

18. 253277 Κρυοβρυσανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

19. 255861 Σταυρόπουλος Λάμπρος του Γεωργίου

20. 247011 Μεταβιτσιάδης Θεόδωρος του Χρήστου

21. 257337 Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

22. 254753 Αποστολίδης Γεώργιος του Λεωνίδα

23. 257351 Μακρή Ζαχαρένια του Θεοδώρου

24. 257364 Χασιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

250572 Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου Υπ. Γραφείου

25. 257346 Καστανάκης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου

26. 255221 Κοντοδήμος Ιωάννης του Γεωργίου

27. 255723 Πελώνης Χρήστος του Σωτηρίου

28. 257349 Λάζος Αλέξανδρος του Αθανασίου

29. 255338 Λιούρδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

30. 254718 Αναδιώτης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου

31. 254707 Αλεξόπουλος Ηλίας του Ιωάννη

32. 257132 Τσιτσιγιάννη Αθηνά του Γεωργίου

33. 257353 Μιχαλόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη

34. 257341 Δημόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου

35. 258190 Μπακού Χρυσούλα του Μόσχου

36. 252538 Πετράκης Αγγελής του Ιωάννη

37. 255802 Σαρλάμης Παναγιώτης του Δημητρίου

38. 255290 Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

39. 257345 Καραγιοβάννης Αντώνιος του Αχιλλέα

40. 255584 Ντεμίρης Χρήστος του Γεωργίου

41. 256047 Χαλδέζος Κωνσταντίνος του Ιωάννη- Μιλτιάδη

42. 245938 Μίχος Δημήτριος του Γεωργίου

43. 257354 Ορδουλίδης Περικλής του Κωνσταντίνου

44. 247380 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος του Χαραλάμπους

45. 250425 Παυλίδης Δημήτριος του Αναστασίου

46. 257358 Πλακιάς Ευάγγελος του Ιωάννη

47. 257360 Σαμπανιώτης Θεοδόσιος του Ανδρέα

48. 257362 Τσαντήλας Χρήστος του Μελετίου

49. 255875 Συκιώτης Αντώνιος του Αποστόλου

50. 257356 Παπαευθυμίου Χρήστος του Χρυσοστόμου

51. 255092 Καλοπήτας Παναγιώτης του Χρήστου

52. 256256 Στοϊκούδης Νικόλαος του Ιωάννη

53. 255860 Σταυρόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου.

Β. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, τις παρ. 2Α, 3 και 4 του άρθρου 15, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 3 του άρθρου 38 και τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπλήρωσης των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ύστερα από την έναρξη προαγωγής στον βαθμό αυτό των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και απέκτησαν τον βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους :



Ι. Υγειονομικοί – Ιατροί

1. 282185 Αυγουστιανός Χαρίλαος του Πανταζή

2. 282186 Μαρουλίδης Γεώργιος του Δημητρίου

3. 282187 Τσιάμης Απόστολος του Βασιλείου

4. 268334 Σίσκας Παναγιώτης του Αθανασίου

5. 268361 Τσιρονίκος Δημήτριος του Βασιλείου

6. 282200 Αντωνίου Τηλέμαχος-Χρήστος του Θωμά



ΙΙ. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

1. 249452 Φλώρου Γεωργία του Παναγιώτη

2. 258678 Τζημόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη

3. 269765 Τσέρκη Βαρβάρα του Θεοδώρου

4. 269761 Μυλωνάς Μάριος του Ευαγγέλου

5. 269755 Αντωνόπουλος Βασίλειος του Θεοδώρου

269768 Φωτεινός Αντώνιος του Ιωάννη Υπ. Γραφείου

6. 269757 Διαλυνά Ιωάννα του Αλεξάνδρου

7. 269770 Μπάτης Χρήστος του Δημητρίου

8. 252907 Γκριτζάπης Δημήτριος του Νικολάου



ΙΙΙ. Οικονομικοί

1. 246032 Ναστούλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

2. 254924 Δαριβιανάκης Ανδρέας του Αντωνίου

3. 260689 Σιαμήτρας Ιωάννης του Δημητρίου

4. 260184 Μπαρίνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

5. 260200 Μπεζυρτζής Γρηγόριος του Νικολάου

6. 269762 Σιάφη Ελένη του Αθανασίου

7. 271800 Μαστορίκος Γεώργιος του Σπυρίδωνα

8. 246010 Μπουλούκος Φώτιος του Γεωργίου

9. 259098 Αντωνίου Βασιλική του Ευαγγέλου

10. 259118 Αποστόλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου

11. 259536 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

12. 260261 Μώραλης Ελευθέριος του Στέργιου

13. 260385 Παναγιωτοπούλου Ελένη του Γεωργίου

14. 262526 Τσάκαλου Χρυσούλα του Χρήστου

15. 262586 Τύραλης Ιωάννης του Βασιλείου

IV. Τεχνικοί

1. 269759 Μόσιαλος Στέργιος του Βασιλείου

2. 269758 Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Δημητρίου

3. 269766 Τσιρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

4. 258459 Παυλίδης Μιχαήλ του Παναγιώτη

5. 261003 Τσιώλη Πολυξένη του Παναγιώτη



V. Πληροφορικής

1. 260180 Μπανιά Ανθούλα του Αριστείδη

2. 269754 Αγγουράς Βασίλειος του Βύρωνα

3. 269767 Φλώρος Χρήστος του Σωτηρίου

4. 258988 Νταλαχάνης Δημήτριος του Χαραλάμπους.



Γ. Προάγεται, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 3 του άρθρου 32, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38, την παρ. 1 του άρθρου 40 και την παρ. 2 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Β α σ ι λ α κ ό π ο υ λ ο ς Μάριος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ. 254585), κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη η κρίση του για το έτος 2023, κατ’ εφαρμογή της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 32 του ιδίου π.δ., στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή από 26.01.2023, ημερομηνία προαγωγής στον βαθμό αυτό του νεότερου τότε ομοιόβαθμου συναδέλφου του Ράλλη Νικόλαου του Στυλιανού (ΑΓΜΣ.254654), προ του οποίου εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.