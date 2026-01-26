Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ. - Είμαστε στην εποχή της "dream team" των Στρατηγών

Γράφει ο Χρήστος Μπαλάσκας

Λέγεται ότι οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. ήταν επιδερμικές.

Εγώ λέω ότι όπως έλεγαν και οι παλαιοί: "όταν μια συνταγή είναι τόσο επιτυχημένη, γιατί να την αλλάξεις."

Είμαστε στην εποχή της "dream team" των στρατηγών.

Οι βασικές διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν με τις ίδιες κεφαλές σε μια δοκιμασμένη και πετυχημένη συνταγή.

Αυτό ισχύει για όλη σχεδόν την επικράτεια.

Εύχομαι να συνεχιστεί η σχετική ηρεμία η οποία επικρατεί, με τους κατάλληλους ανθρώπους, στις κατάλληλες θέσεις.

Πιστεύω ότι μετά απο τόσα χρόνια στις τάξεις του σώματος και ένα βήμα πριν το τέρμα, μπορώ να έχω άποψη για τα παραπάνω.

Καλή δύναμη σε όλους με υγεία και ενσυναίσθηση.