Τραγωδία: Με ένα κομμάτι σκοινί… 34χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του

Μία νέα αυτοκτονία συγκλονίζει την Κρήτη καθώς ένας νέος άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν ένας 34χρονος άνδρας πήρε ένα κομμάτι σκοινί, έφτιαξε μία αυτοσχέδια θηλιά και κρεμάστηκε στο σπίτι του που βρίσκεται σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης

Το άψυχο σώμα του εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα που σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία η οποία ερευνά τους λόγους που ο 34χρονος αυτοκτόνησε.