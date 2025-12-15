Μοριοδότηση σε ΣΔΕ και ΣΑΕΚ - Παράταση εγγραφών για τα σεμινάρια που σας μοριοδοτούν

Η μοριοδότηση αποτελεί βασικό μηχανισμό αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) και ΣΔΕ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιλέγονται οι πιο κατάλληλοι επαγγελματίες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τα ακαδημαϊκά εφόδια, η διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, η παιδαγωγική κατάρτιση και η ερευνητική τους δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης για τους σπουδαστές, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο επαγγελματικής ανέλιξης. Η μοριοδότηση δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να εντοπίζουν πεδία βελτίωσης – όπως η απόκτηση νέων τίτλων σπουδών ή η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα – και να ενισχύουν συστηματικά τα προσόντα τους.
Για να λάβετε την μέγιστη μοριοδότηση και να εργαστείτε ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων σε ΣΑΕΚ (Πρώην ΔΙΕΚ) σας προτείνουμε να:
- Παρακολουθήσετε 800 ώρες στο γνωστικό σας αντικείμενο σε σεμινάρια που να μπορούν να επαληθευτούν με κάποιον έλεγχο γνησιότητας στην περίπτωση που ζητηθεί από τον φορέα στον οποίο προσκομίζετε τις βεβαιώσεις. (2 μόρια)
- Ενταχθείτε στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ. Εάν δεν έχετε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων, προτείνεται να παρακολουθήσετε σεμινάριο ώστε να οδηγηθείτε στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων. (5 μόρια)
- Απαιτητό προσόν για όλους είναι η πιστοποίηση Αγγλικών. (3 μόρια)
- Ακόμη ένα απαιτητό προσόν είναι το πιστοποιητικό Πληροφορικής. (3 μόρια)
Μοριοδότηση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε ΣΔΕ – Πως θα λάβετε 8 μόρια
Αν θέλετε να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε ΣΔΕ, προτείνεται να ολοκληρώσετε:
- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (800 ώρες) – 2 μόρια
- Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (800 ώρες) – 2 μόρια
- Πιστοποίηση Αγγλικών – 2 μόρια
- Πιστοποιητικό Πληροφορικής – 2 μόρια
Με αυτά τα προσόντα, εξασφαλίζετε το μέγιστο αριθμό μορίων για τις σχετικές προκηρύξεις.
Μοριοδότηση για Σχολικούς Συμβούλους & Ψυχολόγους σε ΣΔΕ- Πως θα λάβετε 8 μόρια
Για όσους στοχεύουν να εργαστούν ως σχολικοί σύμβουλοι ή ψυχολόγοι στα ΣΔΕ, απαιτούνται:
- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (800 ώρες) – 1 μόριο
- Εκπαιδευτές ΣΔΕ (800 ώρες) – 1 μόριο
- Στο γνωστικό σας αντικείμενο:
- Σχολική Ψυχολογία (800 ώρες) – 2 μόρια
- Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Mentoring (800 ώρες) – 2 μόρια
- Πιστοποίηση Αγγλικών – 2 μόρια.
- Πιστοποιητικό Πληροφορικής – 2 μόρια
Με αυτόν τον συνδυασμό προγραμμάτων, αποκτάτε σημαντικό προβάδισμα στις προσλήψεις.
