Μοριοδότηση σε ΣΔΕ και ΣΑΕΚ - Παράταση εγγραφών για τα σεμινάρια που σας μοριοδοτούν

Η μοριοδότηση αποτελεί βασικό μηχανισμό αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) και ΣΔΕ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιλέγονται οι πιο κατάλληλοι επαγγελματίες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τα ακαδημαϊκά εφόδια, η διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, η παιδαγωγική κατάρτιση και η ερευνητική τους δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης για τους σπουδαστές, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο επαγγελματικής ανέλιξης. Η μοριοδότηση δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να εντοπίζουν πεδία βελτίωσης – όπως η απόκτηση νέων τίτλων σπουδών ή η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα – και να ενισχύουν συστηματικά τα προσόντα τους.

Οι εξ αποστάσεως επιμορφώσεις 800 ωρών της Easy Education έχουν λάβει παράταση εγγραφών έως 19 Δεκεμβρίου. Δείτε τους θεματικούς τίτλους εδώ

Για να λάβετε την μέγιστη μοριοδότηση και να εργαστείτε ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων σε ΣΑΕΚ (Πρώην ΔΙΕΚ) σας προτείνουμε να:

Μοριοδότηση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε ΣΔΕ – Πως θα λάβετε 8 μόρια

Αν θέλετε να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε ΣΔΕ, προτείνεται να ολοκληρώσετε:

Με αυτά τα προσόντα, εξασφαλίζετε το μέγιστο αριθμό μορίων για τις σχετικές προκηρύξεις.

Μοριοδότηση για Σχολικούς Συμβούλους & Ψυχολόγους σε ΣΔΕ- Πως θα λάβετε 8 μόρια

Για όσους στοχεύουν να εργαστούν ως σχολικοί σύμβουλοι ή ψυχολόγοι στα ΣΔΕ, απαιτούνται:

Με αυτόν τον συνδυασμό προγραμμάτων, αποκτάτε σημαντικό προβάδισμα στις προσλήψεις.

Γιατί να επιλέξετε Easy Education για τη μοριοδότηση;

Η Easy Education προσφέρει αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως σεμινάρια (400 ή 800 ωρών), με ευέλικτη παρακολούθηση και μέγιστη αξιοπιστία:

Βεβαίωση Επιμόρφωσης από αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Υπουργείο Παιδείας).

Συνοδευτικό Europass με ανάλυση ενοτήτων και ECVET μονάδες.

Επιλογή Αριστείας για ενίσχυση του βιογραφικού.

Δωρεάν σεμινάριο 100 ωρών στην Οργάνωση & Σχεδιασμό Διδασκαλίας.

Έκπτωση έως 40% σε έγκαιρες εγγραφές.

Έλεγχο γνησιότητας βεβαιώσεων, ώστε να είστε απόλυτα καλυμμένοι.

Πληροφορίες

easy-education.gr

2311 11 01 86