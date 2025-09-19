PoliceNET of Greece logo
Τραγωδία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων 

16:39 | 19/09/2025

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον δρόμο Λάρισας – Αγιάς λίγο πριν τη 1 μ.μ.

Κατά πληροφορίες του οnlarissa.gr αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος ηλικιωμένος που έχασε τη ζωή του επιχείρησε να στρίψει στη διασταύρωση προς Ανάβρα Αγιάς στο ύψος των Ψυγείων Παπαστέργιου και τότε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από Λάρισα προς Αγιά.

Ο απολογισμός του τραγικού τροχαίου είναι ο θάνατος ενός ηλικιωμένου από τη Λάρισα και ο τραυματισμός άλλων τριών ατόμων.

Στο σημείο της σφοδρής σύγκρουσης έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας του τραυματίες, καθώς και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο.

