PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Φρίκη: Βίασε την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα

15:59 | 30/01/2026

Την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατηγορείται ότι βίασε 56χρονος σε χωριό των Σερρών.

   Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης. Ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Διαβάστε επίσης

   Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

   Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis