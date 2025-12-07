PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τραγωδία: Ένας άνδρας έχασε την ζωή του - Πληροφορίες και για έναν τραυματία

1
11:19 | 07/12/2025

Ενας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι το αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος, χθες τη νύχτα, στα Μοιρέϊκά Πατρών, κοντά στην Βιομηχανική περιοχή. 

Ι.Χ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανατράπηκε.

Διαβάστε επίσης

Από τα δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο όχημα, ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, παρελήφθη νεκρός από το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός με πολλά τραύματα.

Το συμβάν διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα 50 ετών από την περιοχή Δήμου Ερυμάνθου.

Πηγή:   tempo24.news 

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis