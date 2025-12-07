Τραγωδία: Ένας άνδρας έχασε την ζωή του - Πληροφορίες και για έναν τραυματία

Ενας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι το αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος, χθες τη νύχτα, στα Μοιρέϊκά Πατρών, κοντά στην Βιομηχανική περιοχή.

Ι.Χ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανατράπηκε.

Από τα δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο όχημα, ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, παρελήφθη νεκρός από το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός με πολλά τραύματα.

Το συμβάν διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα 50 ετών από την περιοχή Δήμου Ερυμάνθου.

