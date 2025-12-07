Σκάφος του Λιμενικού “καβάλησε” τον κυματοθραύστη στο λιμάνι του Βόλου

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν μεγάλο σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέκρουσε και ακινητοποιήθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια. Το THE NEWSPAPER εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες που προκαλούν σοκ, καθώς το σκάφος φαίνεται να έχει ανέβει κυριολεκτικά πάνω στα βράχια.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 8:00 π.μ., με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε να ερευνώνται από τις αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, δεδομένης της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση του σκάφους και να προχωρήσουν στην ασφαλή απομάκρυνσή του από τον κυματοθραύστη. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή καιρικές συνθήκες που συνέβαλαν στο περιστατικό.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους κατοίκους της περιοχής και στους επαγγελματίες του λιμανιού, καθώς παρόμοια ατυχήματα είναι εξαιρετικά σπάνια στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στην ημέρα, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση.