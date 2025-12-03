PoliceNET of Greece logo
Τραγωδία: Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο γυναίκες έπεσε σε ποτάμι

20:19 | 03/12/2025

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στους Κουραμάδες όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75 περίπου ετών ενώ η οδηγός περίπου 48 νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

 

Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία τόσο για την ηλικία των γυναικών όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή:  corfutvnews.gr 

Κέρκυρα Τροχαία Ατυχήματα
