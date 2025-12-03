Πένθος στην ΕΛ.ΑΣ.: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Κορινθία η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 28χρονου συνοριακού φύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 3/11.

Ο νεαρός αστυνομικός αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα υπηρεσίας και κατέρρευσε.

Ο νεαρός είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ο 28χρονος δεν τα κατάφερε.

Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, όσο και όσους τον γνώριζαν.

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.