Τραγωδία: Άντρας βρέθηκε νεκρός στο δάσος – Είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 81χρονου στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης. Ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής.

Εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι αρχές.

Διαβάστε επίσης

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του μετά την έξοδο από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε..

Ο ακριβής χρόνος θανάτου όπως και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα ακολουθήσει.