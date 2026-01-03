Τραγωδία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3, Ιανουαρίου στην Εύβοια.

Σοκ προκαλεί στη Χαλκίδα η είδηση του εντοπισμού νεκρού άνδρα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε οικία σε περιοχή της Χαλκίδας. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημάδια ζωής, γεγονός που ανησύχησε τους οικείους του, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εισήλθαν στην κατοικία, όπου και εντόπισαν τον άνδρα νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση και η ιατροδικαστική εξέταση.