PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τραγωδία: 48χρονη έπεσε από μπαλκόνι

alert
12:50 | 20/01/2026

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου, στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε επίσης

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛΑΣ ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή:  thestival.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis